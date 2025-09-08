Реставрация "дома Мастера" в Мансуровском переулке подходит к концу

16:41

В Москве в Мансуровском переулке завершается реставрация деревянного сруба дома братьев Топлениновых, известного, как «Дом Мастера». По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, этот исторический памятник описан Михаилом Булгаковым в знаменитом романе «Мастер и Маргарита» и там писатель гостил у своих друзей, владевших домом.

«Сейчас идет комплексная реставрация здания, специалисты провели вычинку кирпичной кладки стен цокольного этажа, сейчас проводят работы по стропильной системе кровли и белокаменному цоколю, - сообщил Емельянов. - Особое внимание реставраторы уделяют деревянному срубу. До начала работ он находился в неудовлетворительном состоянии: часть бревен, венцы и углы сгнили. Специалисты заменили прогнившие углы и нижние венцы сруба, опирающиеся на кирпичный цокольный этаж, верхние венцы, сгнившие бревна. Работы проводились методом вывешивания с помощью специальных конструкций. Эта технология позволяет сохранять при работах исторический облик здания, основная часть сруба останется такой же, какой была изначально. Полностью завершить работы планируется в 2026 году».

Дом Топлениновых сохранил историческое оформление фасадов с венчающим карнизом с дентикулами, дымовыми трубами, а также аутентичным слуховым окном с полуциркульным завершением со стороны двора. В особняке будет отреставрирована лестница, ведущая на цокольный этаж, изразцовые печи на первом этаже, слуховое окно, кирпичные дымовые трубы, элементы декора на фасадах, включая венчающий карниз и сандрики. Специалисты заменят покрытие кровли.

После революции 1917 года в особняке жили братья Топлениновы – актер Владимир и театральный художник Сергей, у которых бывал в гостях Михаил Булгаков. Его жена не раз упоминала о посещениях дома Сергея Топленинова, где писатель часто играл в шахматы. При этом описание подвала в романе практически совпадает с тем, как он выглядел в действительности.