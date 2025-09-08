0
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT

15:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готовится открыть свой рынок облигаций для крупных российских энергетических компаний. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, речь идет об изменении политики Пекина, которая отражает укрепление дипломатических связей между двумя странами. Два источника сообщили изданию, что финансовые регулирующие органы Китая на встрече, состоявшейся в августе в городе Гуанчжоу на юге КНР, сообщили руководителям крупных российских энергетических компаний, что поддержат их планы выпустить на китайском рынке облигации, номинированные в юанях.

Собеседники газеты сообщили, что изначально подобная эмиссия будет ограничена двумя или тремя компаниями. Среди одной из них Financial Times называет Росатом и его дочерние предприятия.

