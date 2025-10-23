0
Изъятие российских активов, блокированных в ее юрисдикции, Бельгия не поддержала - Reuters

22:15 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия не поддержала экспроприацию активов РФ, блокированных в ее юрисдикции, на саммите ЕС, свидетельствуют опубликованные агентством Reuters выдержки из итогового заявление саммита по Украине.

В нем говорится, что Бельгия поддержала обязательство ЕС «обеспечить финансирование Украины в 2026–2027 годах». Саммит «поручит Еврокомиссии подготовить план предоставления этого финансирования».

Что касается активов России, Бельгия поддержала лишь формулировку, что «они должны остаться замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине».

22:44 23.10.2025
В бюджете Минобороны Великобритании образовалась «дыра» в 2,66 млрд долл - The Daily Telegraph
0
61
22:00 23.10.2025
Встреча между двумя лидерами Росси и США не снята целиком с повестки дня – Белый дом
0
148
21:30 23.10.2025
В Белом доме назвали дату личной встречи президента США и председателя КНР
0
150
21:08 23.10.2025
В Югре при поддержке «Роснефти» открылся новый образовательный комплекс
0
205
19:30 23.10.2025
Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение США - Путин
0
233
19:10 23.10.2025
Путин: Если [дальнобойным] оружием будут наноситься удары по РФ, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим
0
253
19:01 23.10.2025
Президент Южной Кореи считает, что Трамп должен встретиться с Ким Чен Ыном
0
835
18:50 23.10.2025
Украине срочно понадобились рефрижераторы, автоцистерны и топливозаправщики
0
242
18:30 23.10.2025
Путин: Опираясь на нашу культуру, … и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели ИИ
0
236
17:40 23.10.2025
Число погибших в результате ЧП на предприятии в Копейске увеличилось до 12
0
402

