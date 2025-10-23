Изъятие российских активов, блокированных в ее юрисдикции, Бельгия не поддержала - Reuters
22:15 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бельгия не поддержала экспроприацию активов РФ, блокированных в ее юрисдикции, на саммите ЕС, свидетельствуют опубликованные агентством Reuters выдержки из итогового заявление саммита по Украине.
В нем говорится, что Бельгия поддержала обязательство ЕС «обеспечить финансирование Украины в 2026–2027 годах». Саммит «поручит Еврокомиссии подготовить план предоставления этого финансирования».
Что касается активов России, Бельгия поддержала лишь формулировку, что «они должны остаться замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине».
