Изъятие российских активов, блокированных в ее юрисдикции, Бельгия не поддержала - Reuters

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия не поддержала экспроприацию активов РФ, блокированных в ее юрисдикции, на саммите ЕС, свидетельствуют опубликованные агентством Reuters выдержки из итогового заявление саммита по Украине.

В нем говорится, что Бельгия поддержала обязательство ЕС «обеспечить финансирование Украины в 2026–2027 годах». Саммит «поручит Еврокомиссии подготовить план предоставления этого финансирования».

Что касается активов России, Бельгия поддержала лишь формулировку, что «они должны остаться замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине».