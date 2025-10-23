В бюджете Минобороны Великобритании образовалась «дыра» в 2,66 млрд долл - The Daily Telegraph

22:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Великобритании пытается сократить расходы, чтобы избежать дыры в своем бюджете в размере более 2 млрд фунтов стерлингов ($2,66 млрд). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph (DT).

Попавшие в ее распоряжение внутренние документы за 2025-2026 финансовый год (заканчивается 5 апреля) показывают, что ведомство потратит на 1,6 млрд фунтов больше на текущие расходы и на 1 млрд фунтов больше на капитальные инвестиции, чем согласовано с Минфином. Командованию всех родов войск сказано сделать предложения по сокращению расходов. При этом некоторые командующие уже рассматривают возможность сократить объем тренировок для экономии средств, говорится в статье.