В Югре при поддержке «Роснефти» открылся новый образовательный комплекс
21:08 23.10.2025
«Роснефть» в рамках соглашения с правительством Ханты-Мансийского автономного округа реализовала проект образовательного комплекса в отдаленном поселке Малый Атлым. Здание, объединившее под одной крышей школу и детский сад, прошло капитальную реконструкцию при поддержке «РН-Юганскнефтегаза», ключевого добывающего актива нефтяной компании.
Блоки школы и детского сада полностью автономны и имеют отдельные входы. В комплексе может проходить образовательный процесс одновременно для 130 школьников и 30 воспитанников детского сада.
В результате реконструкции здание получило увеличенную более чем в два раза (до 3300 кв. м) площадь и модернизированную инфраструктуру.
Все учебные кабинеты в школьном блоке отремонтированы, спортивный зал и библиотека реконструированы. Созданы два новых класса, новые пространства для внеурочных занятий, спальня и игровая комната для группы продленного дня. В детском саду оборудованы помещения для групповых занятий, спальни, буфетные зоны и раздевалки.
Рядом с образовательным комплексом появились современные спортивные и игровые площадки, обустроены пешеходные дорожки и подъездные пути.
«Роснефть» за последние годы помогла реконструировать в Югре школы в поселках Пойковский и Луговской, отремонтировать 16 школ и детских садов в Нягани и детский сад в селе Варьеган, оснастить современным оборудованием средние школы в Ханты-Мансийске, построить новые детские сады в поселке Сингапай и Нижневартовске.
