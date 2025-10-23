Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение США - Путин
19:30 23.10.2025 Источник: Интерфакс
Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение американской стороны, сейчас президент США Дональд Трамп, скорее, принял решение о переносе этой встречи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается заявления президента Соединенных Штатов, что же я могу сказать. В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной, и я согласился с этим, но выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата", - сказал Путин журналистам, комментируя последние заявления Трампа по встрече в Будапеште.
Путин заметил, что президент США с этим согласился полностью, и добавил, что с американской стороны будет работать над подготовкой встречи целый ряд должностных лиц администрации и некоторых назвал.
И продолжил: "Сейчас я вижу, я знаком с этим заявлением - президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Всегда диалог лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, и тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали - продолжение диалога и сейчас это поддерживаем".
НОВОСТИ
- 21:08 23.10.2025
- В Югре при поддержке «Роснефти» открылся новый образовательный комплекс
- 19:10 23.10.2025
- Путин: Если [дальнобойным] оружием будут наноситься удары по РФ, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим
- 19:01 23.10.2025
- Президент Южной Кореи считает, что Трамп должен встретиться с Ким Чен Ыном
- 18:50 23.10.2025
- Украине срочно понадобились рефрижераторы, автоцистерны и топливозаправщики
- 18:30 23.10.2025
- Путин: Опираясь на нашу культуру, … и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели ИИ
- 17:40 23.10.2025
- Число погибших в результате ЧП на предприятии в Копейске увеличилось до 12
- 17:12 23.10.2025
- Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов — Axios
- 17:00 23.10.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, получила 31 тело — источник
- 16:32 23.10.2025
- Проблема НАТО в том, что они никогда не воевали против боеспособных армий — Алаудинов
- 16:12 23.10.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $66 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать