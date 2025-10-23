0
0
87
НОВОСТИ

Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение США - Путин

19:30 23.10.2025 Источник: Интерфакс

Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение американской стороны, сейчас президент США Дональд Трамп, скорее, принял решение о переносе этой встречи, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается заявления президента Соединенных Штатов, что же я могу сказать. В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной, и я согласился с этим, но выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата", - сказал Путин журналистам, комментируя последние заявления Трампа по встрече в Будапеште.

Путин заметил, что президент США с этим согласился полностью, и добавил, что с американской стороны будет работать над подготовкой встречи целый ряд должностных лиц администрации и некоторых назвал.

И продолжил: "Сейчас я вижу, я знаком с этим заявлением - президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Всегда диалог лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, и тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали - продолжение диалога и сейчас это поддерживаем".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:08 23.10.2025
В Югре при поддержке «Роснефти» открылся новый образовательный комплекс
0
67
19:10 23.10.2025
Путин: Если [дальнобойным] оружием будут наноситься удары по РФ, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим
0
134
19:01 23.10.2025
Президент Южной Кореи считает, что Трамп должен встретиться с Ким Чен Ыном
0
247
18:50 23.10.2025
Украине срочно понадобились рефрижераторы, автоцистерны и топливозаправщики
0
133
18:30 23.10.2025
Путин: Опираясь на нашу культуру, … и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели ИИ
0
140
17:40 23.10.2025
Число погибших в результате ЧП на предприятии в Копейске увеличилось до 12
0
332
17:12 23.10.2025
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов — Axios
0
378
17:00 23.10.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, получила 31 тело — источник
0
380
16:32 23.10.2025
Проблема НАТО в том, что они никогда не воевали против боеспособных армий — Алаудинов
0
476
16:12 23.10.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $66 за баррель
0
380

Возврат к списку