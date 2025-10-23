В Белом доме назвали дату личной встречи президента США и председателя КНР

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп 30 октября проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп 24 октября отправится в Малайзию, куда он прибудет утром 26 октября по местному времени, и проведет встречу с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, а также примет участие в «рабочем ужине» лидеров АСЕАН. 27 октября Трамп отправится в Токио, где 28 октября проведет встречу с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.