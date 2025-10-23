Путин: Если [дальнобойным] оружием будут наноситься удары по РФ, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим
19:10 23.10.2025 Источник: Интерфакс
Если по территории России будут наноситься удары дальнобойным оружием, ответ будет очень серьезным, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", - сказал Путин журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать ряд сообщений о возможности снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия и возможных поставок такого оружия этой стране.
НОВОСТИ
- 21:08 23.10.2025
- В Югре при поддержке «Роснефти» открылся новый образовательный комплекс
- 19:30 23.10.2025
- Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение США - Путин
- 19:01 23.10.2025
- Президент Южной Кореи считает, что Трамп должен встретиться с Ким Чен Ыном
- 18:50 23.10.2025
- Украине срочно понадобились рефрижераторы, автоцистерны и топливозаправщики
- 18:30 23.10.2025
- Путин: Опираясь на нашу культуру, … и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели ИИ
- 17:40 23.10.2025
- Число погибших в результате ЧП на предприятии в Копейске увеличилось до 12
- 17:12 23.10.2025
- Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов — Axios
- 17:00 23.10.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, получила 31 тело — источник
- 16:32 23.10.2025
- Проблема НАТО в том, что они никогда не воевали против боеспособных армий — Алаудинов
- 16:12 23.10.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $66 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать