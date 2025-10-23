Украине срочно понадобились рефрижераторы, автоцистерны и топливозаправщики
18:50 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина срочно запросила у НАТО 3,5 тыс. автомобилей-цистерн и 600 авторефрижераторов для борьбы с последствиями разрушений инфраструктуры. Об этом сообщил Евро-атлантический координационный центр по реагированию на катастрофы (EADRCC).
В сообщении говорится, что ВСУ «передали запрос о международной помощи через структуры НАТО», чтобы бороться с последствиями «разрушения объектов инфраструктуры». В приложенном документе перечислены: «520 водяных автоцистерн объемом до 20 кубометров, можно б/у, 1 100 прицепов-цистерн до 10 кубометров, 600 рефрижераторов, 1 500 прицепов-рефрижераторов, 2 448 топливозаправщиков с объемом цистерны до 12 кубометров и 568 топливных автоцистерн объемом 18 кубометров».
НОВОСТИ
- 21:08 23.10.2025
- В Югре при поддержке «Роснефти» открылся новый образовательный комплекс
- 19:30 23.10.2025
- Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение США - Путин
- 19:10 23.10.2025
- Путин: Если [дальнобойным] оружием будут наноситься удары по РФ, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим
- 19:01 23.10.2025
- Президент Южной Кореи считает, что Трамп должен встретиться с Ким Чен Ыном
- 18:30 23.10.2025
- Путин: Опираясь на нашу культуру, … и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели ИИ
- 17:40 23.10.2025
- Число погибших в результате ЧП на предприятии в Копейске увеличилось до 12
- 17:12 23.10.2025
- Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов — Axios
- 17:00 23.10.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, получила 31 тело — источник
- 16:32 23.10.2025
- Проблема НАТО в том, что они никогда не воевали против боеспособных армий — Алаудинов
- 16:12 23.10.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $66 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать