Украине срочно понадобились рефрижераторы, автоцистерны и топливозаправщики

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина срочно запросила у НАТО 3,5 тыс. автомобилей-цистерн и 600 авторефрижераторов для борьбы с последствиями разрушений инфраструктуры. Об этом сообщил Евро-атлантический координационный центр по реагированию на катастрофы (EADRCC).

В сообщении говорится, что ВСУ «передали запрос о международной помощи через структуры НАТО», чтобы бороться с последствиями «разрушения объектов инфраструктуры». В приложенном документе перечислены: «520 водяных автоцистерн объемом до 20 кубометров, можно б/у, 1 100 прицепов-цистерн до 10 кубометров, 600 рефрижераторов, 1 500 прицепов-рефрижераторов, 2 448 топливозаправщиков с объемом цистерны до 12 кубометров и 568 топливных автоцистерн объемом 18 кубометров».