Встреча между двумя лидерами Росси и США не снята целиком с повестки дня – Белый дом
22:00 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты считают, что возможная новая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа остается на повестке дня, однако хотят, чтобы она дала ощутимые позитивные результаты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Так что встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент [Трамп] и вся администрация [США] надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат, что речь идет о хорошем использовании времени президента», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.
