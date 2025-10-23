Встреча между двумя лидерами Росси и США не снята целиком с повестки дня – Белый дом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают, что возможная новая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа остается на повестке дня, однако хотят, чтобы она дала ощутимые позитивные результаты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Так что встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент [Трамп] и вся администрация [США] надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат, что речь идет о хорошем использовании времени президента», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.