Путин: Опираясь на нашу культуру, … и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели ИИ
18:30 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суверенный искусственный интеллект в России может быть создан только с опорой на культуру, историю и традиционные ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО).
«Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения», — указал глава государства, добавив, что копирование ведет к «технологической и мировоззренческой зависимости». «В конечном итоге, и к утрате суверенитета», — подчеркнул президент.
