Путин: Опираясь на нашу культуру, … и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели ИИ

18:30 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суверенный искусственный интеллект в России может быть создан только с опорой на культуру, историю и традиционные ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО).

«Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения», — указал глава государства, добавив, что копирование ведет к «технологической и мировоззренческой зависимости». «В конечном итоге, и к утрате суверенитета», — подчеркнул президент.

21:08 23.10.2025
В Югре при поддержке «Роснефти» открылся новый образовательный комплекс
0
67
19:30 23.10.2025
Саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение США - Путин
0
125
19:10 23.10.2025
Путин: Если [дальнобойным] оружием будут наноситься удары по РФ, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим
0
134
19:01 23.10.2025
Президент Южной Кореи считает, что Трамп должен встретиться с Ким Чен Ыном
0
247
18:50 23.10.2025
Украине срочно понадобились рефрижераторы, автоцистерны и топливозаправщики
0
133
17:40 23.10.2025
Число погибших в результате ЧП на предприятии в Копейске увеличилось до 12
0
332
17:12 23.10.2025
Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов — Axios
0
378
17:00 23.10.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, получила 31 тело — источник
0
380
16:32 23.10.2025
Проблема НАТО в том, что они никогда не воевали против боеспособных армий — Алаудинов
0
476
16:12 23.10.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $66 за баррель
0
380

