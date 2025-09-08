0
0
98
НОВОСТИ

ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT

14:32 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. Об этом сообщила газета Financial Times.

В статье говорится, что чиновники и дипломаты ЕС начали 7 сентября переговоры по поводу включения подобных рестрикций в новый пакет санкций. Как сообщили три источника газеты, в ходе предварительных обсуждений многократно поднимался вопрос о возможных вторичных санкциях в отношении Китая.

По информации издания, в понедельник делегация представителей ЕС должна отправиться в Вашингтон для обсуждения антироссийских санкций с чиновниками Министерства финансов США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 08.09.2025
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
0
1
14:12 08.09.2025
Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД
0
124
14:00 08.09.2025
ВС РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины
0
150
13:32 08.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
180
13:20 08.09.2025
Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
0
202
13:05 08.09.2025
У РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях — Медведев
0
228
13:00 08.09.2025
Производство водки в РФ за январь — август упало на 6,8%, коньяка — на 18,5%
0
206
12:45 08.09.2025
Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье
0
226
12:32 08.09.2025
Силы ПВО РФ сбили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
0
240
12:20 08.09.2025
Руанда намерена стать центром производства дронов в Африке — СМИ
0
257

Возврат к списку