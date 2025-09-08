ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. Об этом сообщила газета Financial Times.

В статье говорится, что чиновники и дипломаты ЕС начали 7 сентября переговоры по поводу включения подобных рестрикций в новый пакет санкций. Как сообщили три источника газеты, в ходе предварительных обсуждений многократно поднимался вопрос о возможных вторичных санкциях в отношении Китая.

По информации издания, в понедельник делегация представителей ЕС должна отправиться в Вашингтон для обсуждения антироссийских санкций с чиновниками Министерства финансов США.