Правоохранители задержали председатель городской думы Нижнего Новгорода

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Лавричев задержан в рамках уголовного дела по статье „присвоение или растрата“ [ст.160] УК РФ. В настоящее время с ним ведутся следственные действия», — сказал собеседник агентства.