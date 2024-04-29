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НОВОСТИ

Правоохранители задержали председатель городской думы Нижнего Новгорода

19:30 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Лавричев задержан в рамках уголовного дела по статье „присвоение или растрата“ [ст.160] УК РФ. В настоящее время с ним ведутся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

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