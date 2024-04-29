Правоохранители задержали председатель городской думы Нижнего Новгорода
19:30 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Лавричев задержан в рамках уголовного дела по статье „присвоение или растрата“ [ст.160] УК РФ. В настоящее время с ним ведутся следственные действия», — сказал собеседник агентства.
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