Вице-президент Сбербанка Влад Крейнин назвал задачи первой цифровой дизайн-конференции SberDesign Conf

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Большая и важная задача первой цифровой дизайн-конференции SberDesign Conf, которая состоится 12 декабря – дать доступ к уникальному контенту, который вдохновит людей на следующий шаг, например, пойти в дизайн или расширить свою специализацию в этой области. Об этом рассказал журналистам старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Влад Крейнин, сообщает Газета.Ру.

«Сбер нуждается в целой дизайн-системе, которая объединяет его и делает узнаваемым, понятным, привычным, органичным в глазах людей. Ключевые темы в том, что если ты сегодня силен в одной дизайн-дисциплине, то после просмотра 15 сессий конференции ты сможешь оценить всю междисциплинарность и широту актуального дизайна. Это возможность для специалиста сильно прокачать свой кругозор», – сказал он.