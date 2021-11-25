Экспорт электроэнергии в Китай из РФ в 2021 г. может на 30% превысить показатель 2020 г.

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем экспортных поставок электроэнергии из России в Китай по итогам 2021 года может на 30% превысить показатель 2020 года на фоне энергодифицита в стране. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщила член правления, врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина.

По ее словам, экспорт в Китай в 2022 году также может превысить показатели предыдущих лет.