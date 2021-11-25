Генпрокурор РФ заявил, что депутат Рашкин лгал, пытаясь уйти от ответственности

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов обвинил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина во лжи об обстоятельствах якобы обнаружения им убитого лося. Об этом генпрокурор заявил, выступая на заседании Госдумы с представлением о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

"Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного. Благодаря СМИ этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным", - отметил генпрокурор.

"Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности. Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича", - подчеркнул Краснов. "Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по- мужски. Брать на себя ответственность за все последствия своих действий, не пытаться ввести общественность в заблуждение, вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств", - добавил он.