В Эстонии завершено сооружение временных заграждений на границе с РФ
18:00 25.11.2021 Источник: Эхо Москвы
В Эстонии завершено возведение временных заграждений на границе с Россией. Как сообщило эстонское телевидение, за пять дней резервисты Сил обороны при сотрудничестве с полицией и пограничниками установили заграждение на десяти участках общей протяженностью около 40 км.
Заграждения были установлены там, где наиболее высок риск незаконного пересечения границы. Эхо Москвы
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