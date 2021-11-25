В Эстонии завершено сооружение временных заграждений на границе с РФ

18:00 Источник: Эхо Москвы

В Эстонии завершено возведение временных заграждений на границе с Россией. Как сообщило эстонское телевидение, за пять дней резервисты Сил обороны при сотрудничестве с полицией и пограничниками установили заграждение на десяти участках общей протяженностью около 40 км.

Заграждения были установлены там, где наиболее высок риск незаконного пересечения границы. Эхо Москвы