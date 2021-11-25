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Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев

20:40 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США, используя Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе Белоруссии, хотят развязать войну.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", - сказал Лукашенко на заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта белорусской конституции в четверг, сообщает агентство БелТА.

По его словам, США "любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать".

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