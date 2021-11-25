В турнире РОБОStep приняли участие 46 школьных команд

20:38

В Москве завершился школьный турнир по робототехнике РОБОStep, в котором приняли участие 46 команд из разных регионов России. Соревнования проходили для ребят всех возрастов, имеющих начальный уровень обучения робототехнике. Организаторами состязаний выступили Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы, Лаборатория инженерных образовательных проектов и Ассоциация учителей робототехники.

РОБОStep – это один из немногих турниров с соревнованиями для юных инженеров, который позволяет им сделать первый шаг в мир олимпиадной робототехники. Задания подобраны так, чтобы в рамках занятий педагогам не приходилось выделять дополнительного учебного времени при подготовке к соревнованиям. Участники могли использовать любой робототехнический набор и любое программное обеспечение, которые подходят для решения поставленных задач.

Турнир проводится дважды в год – осенью и весной – и включает три категории, две из которых подразумевают ограниченное время на выполнение заданий. В частности, участники должны были сконструировать и запрограммировать робота для доставки элементов в определенные зоны. За определенное время надо было написать программу для решения задачи и вывода ответа на экран. Кроме того, ребята работали в среде программирования с виртуальной моделью мобильного робота.

Отметим, что школьники из Москвы приняли участие в составе 32 команд, 19 из которых стали победителями и призерами.