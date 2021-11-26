Вероятность войны с РФ существует, но СМИ нагнетают ситуацию - Зеленский

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Россией существует, однако по этому поводу идет "большое запугивание" в различных СМИ.

"Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.