Вероятность войны с РФ существует, но СМИ нагнетают ситуацию - Зеленский
14:32 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Россией существует, однако по этому поводу идет "большое запугивание" в различных СМИ.
"Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
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