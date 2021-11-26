Ситуация с ковидом ухудшилась за неделю в 13 регионах - Голикова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 13 регионах России, в двух зафиксировано ее улучшение. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 13 регионах по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась: они сменили цвет на красный на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф. Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию", - рассказала она.

По данным портала стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации зафиксировано в республиках Алтай и Калмыкия.

Ухудшение ситуации отмечается в Волгоградской, Оренбургской, Сахалинской областях, Чечне, Чувашии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Приморском, Ставропольском и Краснодарском краях.