ВТО из-за коронавируса отложила первую за четыре года министерскую конференцию - Reuters

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцатая министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО), которая должна была пройти с 30 ноября по 3 декабря в Женеве, отложена из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По их данным, основной причиной переноса мероприятия стали опасения, связанные с ухудшением обстановки в сфере здравоохранения, в том числе из-за выявления нового штамма коронавируса.

Министерская конференция, в которой принимают участие министры торговли всех 164 стран и территорий - членов ВТО, является ее высшим органом управления и обычно собирается раз в два года. Предыдущая конференция проходила в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе.