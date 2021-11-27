ВТО из-за коронавируса отложила первую за четыре года министерскую конференцию - Reuters
09:00 27.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двенадцатая министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО), которая должна была пройти с 30 ноября по 3 декабря в Женеве, отложена из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По их данным, основной причиной переноса мероприятия стали опасения, связанные с ухудшением обстановки в сфере здравоохранения, в том числе из-за выявления нового штамма коронавируса.
Министерская конференция, в которой принимают участие министры торговли всех 164 стран и территорий - членов ВТО, является ее высшим органом управления и обычно собирается раз в два года. Предыдущая конференция проходила в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе.
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