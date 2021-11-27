В Москве выявили 3 430 заразившихся коронавирусом за сутки
13:00 27.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 430 против 3 929 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 937 409 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в субботу.
В относительном выражении прирост составил 0,17%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 33 917 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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