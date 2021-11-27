В Москве выявили 3 430 заразившихся коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 430 против 3 929 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 937 409 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,17%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 33 917 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.