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На полях саммита ОЭС в Ашхабаде встретились президенты Ирана и Турции - СМИ

16:20 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Ирана и Турции Эбрахим Раиси и Тайип Эрдоган встретились в воскресенье на полях 15-го саммита глав государств - членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который проходит в столице Туркмении. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

"Развитие сотрудничества Тегерана и Анкары в интересах двух стран, а также мира и стабильности в регионе", - сказал Раиси на встрече. Он добавил, что "проблемы региона должны решаться региональными державами".

В воскресенье в Туркмении в очном формате проходит 15-й саммит ОЭС. В организацию входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Турция и Узбекистан. В ходе 14-го саммита председательство в ОЭС перешло на один год к Туркмении, которая сменила в этом качестве Турцию.

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