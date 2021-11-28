На полях саммита ОЭС в Ашхабаде встретились президенты Ирана и Турции - СМИ
16:20 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Развитие сотрудничества Тегерана и Анкары в интересах двух стран, а также мира и стабильности в регионе", - сказал Раиси на встрече. Он добавил, что "проблемы региона должны решаться региональными державами".
В воскресенье в Туркмении в очном формате проходит 15-й саммит ОЭС. В организацию входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Турция и Узбекистан. В ходе 14-го саммита председательство в ОЭС перешло на один год к Туркмении, которая сменила в этом качестве Турцию.
НОВОСТИ
- 15:30 28.11.2021
- По погибшим на шахте "Листвяжная" провели панихиды около 500 храмов Кузбасса
- 15:20 28.11.2021
- Глава Минздрава Франции хочет за неделю ревакцинировать на 3 млн человек больше
- 14:15 28.11.2021
- В провинции Бадахшан талибы ограничили возможности женщин работать в СМИ
- 14:00 28.11.2021
- На выбора в Киргизии за 8 часов проголосовали менее четверти избирателей - ЦИК
- 12:40 28.11.2021
- На границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили тело избитого беженца
- 12:30 28.11.2021
- На шахте в Кузбассе общее число пострадавших составило 126, включая 51 погибшего
- 11:40 28.11.2021
- В ФРГ пресекли акцию по вакцинации незарегистрированным препаратом от ковида
- 11:30 28.11.2021
- Ученые из ЮАР считают, что опасность омикрон-штамма коронавируса преувеличена
- 10:20 28.11.2021
- Два первых случая заражения штаммом омикрон" зафиксированы в Австралии
- 10:10 28.11.2021
- Отцы в четыре раза чаще матерей дают деньги на карманные расходы детям - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать