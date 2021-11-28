0
0
0
НОВОСТИ

В опознавательную зону ПВО Тайваня направлены 27 боевых самолета Китая

17:10 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 27 боевых самолетов. Об этом сообщило в воскресенье центральное информационное агентство острова.

По его сведениям, военная авиация КНР совершила в дневное время облет акватории к юго-западу и к юго-востоку от острова. Среди боевых машин, участвовавших в маневре, - многоцелевые истребители J-10 ("Цзянь-10"), J-11 ("Цзянь-11") и J-16 ("Цзянь-16"), бомбардировщики H-6 ("Хун-6"), самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500"), а также транспортный самолет Y-9 ("Юнь-9") и заправщик Y-20U ("Юнью-20").

Вылет боевой техники НОАК состоялся на фоне второй за этот месяц поездки делегации конгрессменов США на Тайвань. Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, китайские власти крайне недовольны этим визитом и уже сделали серьезное представление американскому правительству.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:40 28.11.2021
После появления резонансного видео епископ Феофилакт временно лишен права священнослужения
0
186
16:30 28.11.2021
За 2 часа до окончания выборов в Киргизии проголосовал каждый третий избиратель - ЦИК
0
161
16:20 28.11.2021
На полях саммита ОЭС в Ашхабаде встретились президенты Ирана и Турции - СМИ
0
184
15:30 28.11.2021
По погибшим на шахте "Листвяжная" провели панихиды около 500 храмов Кузбасса
0
250
15:20 28.11.2021
Глава Минздрава Франции хочет за неделю ревакцинировать на 3 млн человек больше
0
262
14:15 28.11.2021
В провинции Бадахшан талибы ограничили возможности женщин работать в СМИ
0
307
14:00 28.11.2021
На выборах в Киргизии за 8 часов проголосовали менее четверти избирателей - ЦИК
0
322
12:40 28.11.2021
На границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили тело избитого беженца
0
493
12:30 28.11.2021
На шахте в Кузбассе общее число пострадавших составило 126, включая 51 погибшего
0
437
11:40 28.11.2021
В ФРГ пресекли акцию по вакцинации незарегистрированным препаратом от ковида
0
483

Возврат к списку