В опознавательную зону ПВО Тайваня направлены 27 боевых самолета Китая
17:10 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, военная авиация КНР совершила в дневное время облет акватории к юго-западу и к юго-востоку от острова. Среди боевых машин, участвовавших в маневре, - многоцелевые истребители J-10 ("Цзянь-10"), J-11 ("Цзянь-11") и J-16 ("Цзянь-16"), бомбардировщики H-6 ("Хун-6"), самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500"), а также транспортный самолет Y-9 ("Юнь-9") и заправщик Y-20U ("Юнью-20").
Вылет боевой техники НОАК состоялся на фоне второй за этот месяц поездки делегации конгрессменов США на Тайвань. Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, китайские власти крайне недовольны этим визитом и уже сделали серьезное представление американскому правительству.
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