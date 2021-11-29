Япония приостанавливает выдачу новых виз из-за ситуации с омикрон-штаммом

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония с 30 ноября отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу новых виз для граждан всех стран. Об этом заявил в понедельник журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Чтобы избежать худшего варианта развития событий, с 30 ноября мы вводим запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран", - сказал он. Кисида подчеркнул что это временные меры до прояснения ситуации с новым штаммом.