Япония приостанавливает выдачу новых виз из-за ситуации с омикрон-штаммом
09:05 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония с 30 ноября отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу новых виз для граждан всех стран. Об этом заявил в понедельник журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.
"Чтобы избежать худшего варианта развития событий, с 30 ноября мы вводим запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран", - сказал он. Кисида подчеркнул что это временные меры до прояснения ситуации с новым штаммом.
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