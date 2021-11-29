Случаи заражения штаммом "омикрон" возможны у прошедших вакцинацию от ковида - ВОЗ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи заражения новым штаммом коронавируса могут фиксироваться у людей, прошедших полный курс вакцинации от ковида, но в прогнозируемом темпе. Об этом в понедельник сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовав перечень приоритетных мер для борьбы с распространением инфекции.