0
0
72
НОВОСТИ

Случаи заражения штаммом "омикрон" возможны у прошедших вакцинацию от ковида - ВОЗ

13:05 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи заражения новым штаммом коронавируса могут фиксироваться у людей, прошедших полный курс вакцинации от ковида, но в прогнозируемом темпе. Об этом в понедельник сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовав перечень приоритетных мер для борьбы с распространением инфекции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 29.11.2021
Лукашенко заявил о десятках тысячах военнослужащих стран НАТО у границ Белоруссии
0
16
20:00 25.11.2021
Великобритания увеличит свое военное присутствие в мире в ближайшие годы - Минобороны
0
553
13:05 24.11.2021
Британия перенесет свою основную тренировочную армейскую базу из Канады в Оман - СМИ
0
715
11:20 24.11.2021
Министр обороны Украины заявил, что обменялся с США и Великобританией разведданными по РФ
0
734
22:40 23.11.2021
Самолеты ВВС США отрабатывали применение ядерного оружия вблизи российских границ - Шойгу
0
791
17:32 23.11.2021
База американских сил в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке - САНА
0
812
11:32 23.11.2021
Ракетный эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив
0
835
10:20 22.11.2021
В июле Китай осуществил запуск ракеты с гиперзвукового глайдера - FT
0
995
10:05 22.11.2021
Адмирал Попов заявил, что АПЛ «Курск» затонула от столкновения с подлодкой НАТО
0
1006
17:00 21.11.2021
Франция продолжит добиваться от Австралии выполнения условий разрыва контракта на подлодки
0
1069

Возврат к списку