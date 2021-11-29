Случаи заражения штаммом "омикрон" возможны у прошедших вакцинацию от ковида - ВОЗ
13:05 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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