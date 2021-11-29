Лукашенко заявил о десятках тысячах военнослужащих стран НАТО у границ Белоруссии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об активизации военной деятельности стран НАТО у границ России и Белоруссии, в том числе о переброске дополнительных сил и средств к белорусской границе.

"Если, как заявляет министр обороны России [Сергей Шойгу], десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание. Было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России. Если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги, о чем военные хорошо знают, и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе, а их уже десятки тысяч, значит, это не зря, за этим что-то стоит", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.