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Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" на 400 км - МО РФ

14:12 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередную стрельбу в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

"Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена", - сказали в министерстве.

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