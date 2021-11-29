Белоруссия и Россия проведут учения по прикрытию южной белорусской границы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия планируют комплекс мероприятий по прикрытию южных границ республики. Об этом заявил журналистам в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - отметил глава Минобороны, слова которого приводит агентство БелТА.