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Белоруссия и Россия проведут учения по прикрытию южной белорусской границы

15:00 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия планируют комплекс мероприятий по прикрытию южных границ республики. Об этом заявил журналистам в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - отметил глава Минобороны, слова которого приводит агентство БелТА.

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