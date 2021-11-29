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Подготовка встречи президентов Путина и Зеленского на данный момент не ведется - Песков

16:12 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент не ведется, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, на данный момент не ведется",- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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