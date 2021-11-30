Исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошел взрыв - МЧС
10:32 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исследование проб воздуха из шахты "Листвяжной" подтвердило, что в забое произошел взрыв метана, на данный момент сохраняются риски повторного взрыва. Об этом во вторник на встрече с родственниками погибших сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, видеозапись выступления которого опубликована на официальной странице в Instargam губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
"Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошел взрыв. Никому не нужно дополнительных смертей, поэтому сейчас работы [горноспасателей в шахте приостановлены] далее планируются. Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы создать определенные преграды, чтобы прекратился доступ к очагу пожара, предположительно, где-то в подготовительном забое", - сказал Ше.
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