Исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошел взрыв - МЧС

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исследование проб воздуха из шахты "Листвяжной" подтвердило, что в забое произошел взрыв метана, на данный момент сохраняются риски повторного взрыва. Об этом во вторник на встрече с родственниками погибших сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, видеозапись выступления которого опубликована на официальной странице в Instargam губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошел взрыв. Никому не нужно дополнительных смертей, поэтому сейчас работы [горноспасателей в шахте приостановлены] далее планируются. Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы создать определенные преграды, чтобы прекратился доступ к очагу пожара, предположительно, где-то в подготовительном забое", - сказал Ше.