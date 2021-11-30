0
0
88
НОВОСТИ

Исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошел взрыв - МЧС

10:32 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исследование проб воздуха из шахты "Листвяжной" подтвердило, что в забое произошел взрыв метана, на данный момент сохраняются риски повторного взрыва. Об этом во вторник на встрече с родственниками погибших сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, видеозапись выступления которого опубликована на официальной странице в Instargam губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошел взрыв. Никому не нужно дополнительных смертей, поэтому сейчас работы [горноспасателей в шахте приостановлены] далее планируются. Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы создать определенные преграды, чтобы прекратился доступ к очагу пожара, предположительно, где-то в подготовительном забое", - сказал Ше.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 30.11.2021
Глава МИД Тувалу ответил отрицающим глобальное потепление стоя в воде
0
36
11:00 30.11.2021
В 2026-2030 годах в РФ ожидается падение спроса на ипотеку - Центробанк
0
43
10:57 30.11.2021
Все самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf
0
40
10:20 30.11.2021
Более половины россиян хотели бы увеличения зарплаты минимум на 20% - опрос
0
125
10:05 30.11.2021
Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
0
150
10:00 30.11.2021
Стоимость Brent опустилась ниже $71 за баррель
0
148
09:32 30.11.2021
При штамме "омикрон" тяжелая форма ковида может развиваться дольше - Гинцбург
0
212
09:20 30.11.2021
Госдеп обозначил, что дипломаты РФ будут лишены иммунитета, если не покинут США - посол
0
250
09:05 30.11.2021
Барбадос стал республикой и провел инаугурацию президента
0
223
09:00 30.11.2021
На "Листвяжной" обнаружены тела 18 горняков, их подъем на поверхность пока невозможен
0
201

Возврат к списку