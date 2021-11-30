В 2026-2030 годах в РФ ожидается падение спроса на ипотеку - Центробанк
11:00 30.11.2021 Источник: Известия
В 2026-2030 годах в России ожидается падение спроса на ипотеку. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в подготовленной регулятором аналитической записке «Об оценке потенциального спроса на ипотеку».
Как сказано в документе, опубликованном 29 ноября на сайте ЦБ РФ, снижение спроса на данный вид кредитования объясняется активным стимулированием ипотеки в настоящее время.
По данным регулятора, после 2025 года спрос на ипотечные кредиты на новостройки может резко обвалиться, так как большинство граждан к тому времени уже оформят займы. В этой связи популярность ипотеки будет расти только вместе с улучшением общего финансового состояния населения страны, а также по мере взросления младшего поколения. Известия
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