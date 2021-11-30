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РФ не исключает, что Киев сорвется на военную авантюру в Донбассе - Лавров

16:12 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не имеет права исключать возможности проведения Киевом военной операции в Донбассе в условиях, когда у линии соприкосновения аккумулируются все большие силы и средства при поддержке стран Запада. Об этом заявил во вторник на пресс- конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине у линии соприкосновения в Донбассе аккумулируются все большие силы и средства при поддержке возрастающего числа западных инструкторов. Против Донецка и Луганска применяются прямо запрещенные Минскими договоренностями тяжелые вооружения, включая беспилотники, - отметил министр. - Мы просто не имеем права исключать, что киевский режим сорвется на военную авантюру".

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