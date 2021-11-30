В Германии ограничат срок действия сертификатов вакцинации от COVID-19 шестью месяцами

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии и руководители федеральных земель договорились ограничить действие сертификатов о вакцинации от коронавируса сроком в шесть месяцев. Об этом сообщила во вторник газета «Бильд» со ссылкой на собственные источники.

Тот, кто вовремя не сделает бустерную прививку, будет считаться непривитым и столкнется с ограничениями при посещении общественных мест.