В Германии ограничат срок действия сертификатов вакцинации от COVID-19 шестью месяцами
19:05 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тот, кто вовремя не сделает бустерную прививку, будет считаться непривитым и столкнется с ограничениями при посещении общественных мест.
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