0
0
85
НОВОСТИ

В Германии ограничат срок действия сертификатов вакцинации от COVID-19 шестью месяцами

19:05 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии и руководители федеральных земель договорились ограничить действие сертификатов о вакцинации от коронавируса сроком в шесть месяцев. Об этом сообщила во вторник газета «Бильд» со ссылкой на собственные источники.

Тот, кто вовремя не сделает бустерную прививку, будет считаться непривитым и столкнется с ограничениями при посещении общественных мест.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:36 30.11.2021
Чемпионат «Московские мастера» собрал рекордное число участников
0
115
18:35 30.11.2021
Штамм "омикрон" выявляют все применяемые в РФ тесты ПЦР - Попова
0
205
18:32 30.11.2021
Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус сокращается с 72 до 48 часов
0
204
17:52 30.11.2021
Количество процессов с использованием ИИ на HR-платформе «Пульс» составит 94% в 2022 году
0
226
17:40 30.11.2021
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель
0
247
17:12 30.11.2021
Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 года колонии по трем статьям УК
0
276
17:00 30.11.2021
В России с 2022 года на вооружении будет гиперзвуковое оружие морского базирования - Путин
0
303
16:32 30.11.2021
Путин назвал трагедией итоги "арабской весны"
0
338
16:12 30.11.2021
РФ не исключает, что Киев сорвется на военную авантюру в Донбассе - Лавров
0
351
16:00 30.11.2021
США предупредили РФ о возможных последствиях агрессии в адрес Украины
0
375

Возврат к списку