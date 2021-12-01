Под Елабугой автобус с вахтовиками столкнулся с фурой

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Микроавтобус с вахтовиками столкнулся с грузовой фурой под Елабугой в Татарстане. Один человек погиб, еще 15 пострадали, сообщили ТАСС в пресс- службе МВД по региону.

"1 декабря в 06:30 на 9-м километре автодороги Елабуга - Гари - Абалач водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, 15 человек получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в региональном МВД.