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Под Елабугой автобус с вахтовиками столкнулся с фурой

09:05 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Микроавтобус с вахтовиками столкнулся с грузовой фурой под Елабугой в Татарстане. Один человек погиб, еще 15 пострадали, сообщили ТАСС в пресс- службе МВД по региону.

"1 декабря в 06:30 на 9-м километре автодороги Елабуга - Гари - Абалач водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, 15 человек получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в региональном МВД.

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