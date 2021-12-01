В Москве выявили 2 757 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 757 против 2 788 днем ранее, до 1 949 474. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,14%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 94 против 97 днем ранее, до 34 296 (1,76% всех заразившихся).