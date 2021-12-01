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НОВОСТИ

Илон Маск предупредил сотрудников SpaceX о возможном банкротстве компании

12:32 01.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Глава SpaceX Илон Маск предупредил сотрудников компании о возможном банкротстве из-за отсутствия прогресса в разработке двигателей для ракеты-носителя Starship. Маск пообещал, что всю неделю лично будет работать на производственной линии.  Эхо Москвы

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