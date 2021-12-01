Послы ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии - источник

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций в отношении властей Белоруссии. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Послы ЕС на встрече сегодня утром одобрили пятый пакет санкций, который включает около 25 физических и юридических лиц", - сказал он.