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Послы ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии - источник

13:00 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций в отношении властей Белоруссии. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Послы ЕС на встрече сегодня утром одобрили пятый пакет санкций, который включает около 25 физических и юридических лиц", - сказал он.

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