В США надеются, что Россия и Украина вернутся к диалогу в контексте минских соглашений

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают, что дипломатический путь является предпочтительным способом решения нынешней ситуации вокруг Украины, Вашингтон определенно не стремится к конфликту. Об этом заявил в среду в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Дипломатия является единственным ответственным способом разрешить этот потенциальный конфликт», — сказал он. «Наиболее перспективная возможность для дипломатии заключается в том, чтобы Россия и Украина вернулись к диалогу в контексте Минских соглашений, целью которых является завершение вооруженного конфликта на востоке Украины», — полагает Блинкен.

«Мы продолжаем считать, что существует дипломатический путь вперед и что это определенно предпочтительный путь. Мы точно не стремимся к конфликту», — добавил глава американской дипломатии.