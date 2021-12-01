В США надеются, что Россия и Украина вернутся к диалогу в контексте минских соглашений
18:35 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Дипломатия является единственным ответственным способом разрешить этот потенциальный конфликт», — сказал он. «Наиболее перспективная возможность для дипломатии заключается в том, чтобы Россия и Украина вернулись к диалогу в контексте Минских соглашений, целью которых является завершение вооруженного конфликта на востоке Украины», — полагает Блинкен.
«Мы продолжаем считать, что существует дипломатический путь вперед и что это определенно предпочтительный путь. Мы точно не стремимся к конфликту», — добавил глава американской дипломатии.
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