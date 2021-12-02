0
0
37
НОВОСТИ

Ученик восьмого класса получил ранение в голову во время стрельбы в школе в Алтайском крае

10:20 02.12.2021 Источник: Газета.Ru

Ученик восьмого класса получил ранение в голову из пневматического оружия во время стрельбы в одной из школ Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 1 декабря. Стрельбу устроил десятиклассник. Пострадавшего направили в больницу.

Прокуратурой Алтайского района инициировала проверку, во время которой будет оценено соблюдение требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности учащихся. После проверки инцидента следователи планируется проконтролировать принятие процессуального решения по материалам проверки следственных органов.

Следственный комитет России по Алтайскому краю также начал проверку произошедшего.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 02.12.2021
ФСБ задержала агента военной разведки Украины, готовившего в России теракт - спецслужба
0
29
10:05 02.12.2021
Бастрыкин возбудил в отношении депутата Госдумы Рашкина дело о незаконной охоте
0
97
10:00 02.12.2021
В мире сделали более 8 млрд прививок от коронавируса - ТАСС
0
93
09:32 02.12.2021
Минпросвещения сформирует новый федеральный перечень учебников
0
147
09:20 02.12.2021
Въездной туризм в РФ в 2021 году может сократиться на 90% к уровню до пандемии
0
146
09:05 02.12.2021
Будущая глава МИД ФРГ не исключила более жесткого политического курса в отношении Китая
0
187
09:00 02.12.2021
Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с Россией
0
209
23:00 01.12.2021
США хотят потребовать ответственности от всех космических держав
0
692
22:05 01.12.2021
Омикрон-штамм добрался до США
0
702
20:55 01.12.2021
Некоторые страны собираются возоновить работу своих посольств в Афганистане
0
699

Возврат к списку