Ученик восьмого класса получил ранение в голову во время стрельбы в школе в Алтайском крае

10:20 Источник: Газета.Ru

Ученик восьмого класса получил ранение в голову из пневматического оружия во время стрельбы в одной из школ Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 1 декабря. Стрельбу устроил десятиклассник. Пострадавшего направили в больницу.

Прокуратурой Алтайского района инициировала проверку, во время которой будет оценено соблюдение требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности учащихся. После проверки инцидента следователи планируется проконтролировать принятие процессуального решения по материалам проверки следственных органов.

Следственный комитет России по Алтайскому краю также начал проверку произошедшего. Газета.Ru