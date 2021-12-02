Ученик восьмого класса получил ранение в голову во время стрельбы в школе в Алтайском крае
10:20 02.12.2021 Источник: Газета.Ru
Ученик восьмого класса получил ранение в голову из пневматического оружия во время стрельбы в одной из школ Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 1 декабря. Стрельбу устроил десятиклассник. Пострадавшего направили в больницу.
Прокуратурой Алтайского района инициировала проверку, во время которой будет оценено соблюдение требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности учащихся. После проверки инцидента следователи планируется проконтролировать принятие процессуального решения по материалам проверки следственных органов.
Следственный комитет России по Алтайскому краю также начал проверку произошедшего. Газета.Ru
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