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НОВОСТИ

Министр обороны Эстонии призвал Запад предпринять конкретные действия по "сдерживанию агрессивной России"

11:00 02.12.2021 Источник: Интерфакс

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Kalle Laanet) призвал Запад предпринять конкретные действия по сдерживанию России.

"Шаги Запада по сдерживанию агрессивной России не должны ограничиваться только телефонными разговорами, а должны содержать конкретные действия", - заявил Лаанет на встрече в Париже с министром обороны Франции Флоранс Парли (Florence Parly).

Его цитирует в четверг пресс-служба министерства обороны Эстонии.

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