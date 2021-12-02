Агентство Bloomberg включило Алексея Навального в список 50 людей года

11:32 Источник: Эхо Москвы

Агентство Bloomberg включило российского политика Алексея Навального в список 50 людей года.

Это ежегодный обзор персон во всех сферах деятельности, чьи достижения заслуживают признания. Навальный в списке Bloomberg представлен как «ярый критик Кремля», который провел в заключении больше 10 месяцев «после выздоровления за границей от отравления». Эхо Москвы