Агентство Bloomberg включило Алексея Навального в список 50 людей года
11:32 02.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Агентство Bloomberg включило российского политика Алексея Навального в список 50 людей года.
Это ежегодный обзор персон во всех сферах деятельности, чьи достижения заслуживают признания. Навальный в списке Bloomberg представлен как «ярый критик Кремля», который провел в заключении больше 10 месяцев «после выздоровления за границей от отравления». Эхо Москвы
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