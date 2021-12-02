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Финал серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке отменен

12:05 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

С 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев из распространения омикрон-штамма нового коронавируса.

Ранее о том, что финал серии Гран-при в Осаке будет отменен, сообщил источник ТАСС.

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