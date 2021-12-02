На ежегодную пресс-конференцию Путина будут приглашены СМИ, имеющие статус иноагента

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пригласит на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина 23 декабря СМИ, имеющие статус иноагента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно. Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены", - сказал он.

Песков пояснил, что статус иноагента не является для СМИ запретом на работу в России.