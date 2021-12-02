На ежегодную пресс-конференцию Путина будут приглашены СМИ, имеющие статус иноагента
15:32 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль пригласит на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина 23 декабря СМИ, имеющие статус иноагента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, действительно. Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены", - сказал он.
Песков пояснил, что статус иноагента не является для СМИ запретом на работу в России.
НОВОСТИ
- 16:32 02.12.2021
- Около 45 млн человек могут столкнуться с голодом в 2022 году - ООН
- 16:12 02.12.2021
- В Минске обвинили Польшу и Литву в нарушении международного права в ситуации с мигрантами
- 16:00 02.12.2021
- Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран
- 15:12 02.12.2021
- Человек с коронавирусом в некоторых случаях может быть заразным более 100 дней - Попова
- 15:00 02.12.2021
- РФ вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает нужным - Кремль
- 14:32 02.12.2021
- Москва рассматривает заявление Зеленского о Крыме как прямую угрозу РФ - Песков
- 14:12 02.12.2021
- Артиллерийские подразделения Украины провели учения возле границы с Крымом
- 14:00 02.12.2021
- Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о проникновении в квартиру
- 13:50 02.12.2021
- Теперь легендарная песня «Трава у дома» зазвучала в исполнении хора РТУ МИРЭА
- 13:32 02.12.2021
- Экс-канцлер Австрии Курц решил полностью уйти из национальной политики - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать