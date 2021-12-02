0
0
72
НОВОСТИ

Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран

16:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, ввели в России, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 02.12.2021
Около 45 млн человек могут столкнуться с голодом в 2022 году - ООН
0
63
16:12 02.12.2021
В Минске обвинили Польшу и Литву в нарушении международного права в ситуации с мигрантами
0
98
15:32 02.12.2021
На ежегодную пресс-конференцию Путина будут приглашены СМИ, имеющие статус иноагента
0
153
15:12 02.12.2021
Человек с коронавирусом в некоторых случаях может быть заразным более 100 дней - Попова
0
168
15:00 02.12.2021
РФ вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает нужным - Кремль
0
228
14:32 02.12.2021
Москва рассматривает заявление Зеленского о Крыме как прямую угрозу РФ - Песков
0
277
14:12 02.12.2021
Артиллерийские подразделения Украины провели учения возле границы с Крымом
0
258
14:00 02.12.2021
Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о проникновении в квартиру
0
267
13:50 02.12.2021
Теперь легендарная песня «Трава у дома» зазвучала в исполнении хора РТУ МИРЭА
0
309
13:32 02.12.2021
Экс-канцлер Австрии Курц решил полностью уйти из национальной политики - СМИ
0
294

Возврат к списку