Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран
16:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, ввели в России, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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