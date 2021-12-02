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МИД Украины: Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины

19:10 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не видит признаков подготовки белорусской армии к нападению на украинское государство. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому изданию Sargs.lv, опубликованном в четверг на сайте украинского посольства в Латвии.

«Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения», — сказал он. В то же время, добавил министр, Украина «рассматривает подобный сценарий на очень серьезном уровне», а в Киеве «не исключают такую возможность».

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