МИД Украины: Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины
19:10 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения», — сказал он. В то же время, добавил министр, Украина «рассматривает подобный сценарий на очень серьезном уровне», а в Киеве «не исключают такую возможность».
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