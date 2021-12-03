Во Владикавказе из школы эвакуировали 510 детей во время пожара
13:20 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 500 учеников эвакуировали из школы во Владикавказе из-за пожара, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии. "Эвакуация 510 учеников полностью завершена. Эвакуировали с помощью автолестниц, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Очаг возгорания находился под лестничной клеткой первого этажа. На месте дежурят три бригады скорой помощи, в том числе детская реанимация.
Помощь медиков на данный момент не потребовалась.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло незамедлительно выехал на место возгорания.
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