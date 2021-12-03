Ситуация с ковидом за неделю ухудшилась в четырех регионах РФ
15:32 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась за неделю в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия. Улучшение фиксируется в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Более напряженной стала эпидобстановка в четырех субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня", - сказала она.
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