Ситуация с ковидом за неделю ухудшилась в четырех регионах РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась за неделю в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия. Улучшение фиксируется в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Более напряженной стала эпидобстановка в четырех субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня", - сказала она.