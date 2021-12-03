РФ имеет право передвигать войска на своей территории, о нагнетании речи нет - Ушаков
17:12 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет право передвигать войска внутри своей территории, ни о каком нагнетании речи не идет. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Комментируя заявления МИД Украины о якобы возможной "масштабной эскалации со стороны России", Ушаков заявил: "Нет никакой эскалации, мы на своей территории имеем право войска передвигать, но ни о каком нагнетании речь совершенно не идет".
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